Declaração do Imposto de Renda começa nesta segunda (17); veja o passo a passo Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações até 30 de maio; confira as regras, documentos necessários e prazos para... ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 10h45 (Atualizado em 17/03/2025 - 10h45 )

salvador, bahia, brazil - january 25, 2021: headquarters of the Federal Revenue of Brazil, in the city of Salvador.

Começa nesta segunda-feira (17), a partir das 8h, o prazo para envio das declarações do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) 2025. Pessoas que receberam acima do teto, de R$ 33.888, ao longo do ano anterior, devem acertar as contas com o Fisco. A Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações até 30 de maio, prazo final para envio.

