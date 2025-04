Decoração de Páscoa ‘invade’ hotel em Itapema considerado como um dos melhores do mundo Hotel em Itapema também contará com programação infantil durante feriadão de Páscoa ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 06h05 (Atualizado em 15/04/2025 - 06h05 ) twitter

Eleito cinco vezes consecutivas pelo Tripadvisor entre os 10% melhores do mundo, o Sofistic Hotel, em Itapema, já iniciou as comemorações com uma decoração de Páscoa em vários ambientes do local.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as festividades e a gastronomia temática que o hotel oferece nesta Páscoa!

