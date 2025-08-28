Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Decreto zera ICMS de seis itens da cesta básica em SC; veja quais

Medida retira o imposto estadual do arroz, feijão e farinhas de trigo, mandioca, milho e arroz; impacto ao consumidor deve ocorrer...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), publicou o decreto que regulamenta a isenção do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em seis itens da cesta básica. A medida, assinada na terça-feira (26), entra em vigor na próxima segunda-feira (1º).

Saiba mais sobre essa importante mudança e seus impactos no bolso do consumidor consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.