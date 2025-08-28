Decreto zera ICMS de seis itens da cesta básica em SC; veja quais
Medida retira o imposto estadual do arroz, feijão e farinhas de trigo, mandioca, milho e arroz; impacto ao consumidor deve ocorrer...
O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), publicou o decreto que regulamenta a isenção do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em seis itens da cesta básica. A medida, assinada na terça-feira (26), entra em vigor na próxima segunda-feira (1º).
O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), publicou o decreto que regulamenta a isenção do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em seis itens da cesta básica. A medida, assinada na terça-feira (26), entra em vigor na próxima segunda-feira (1º).
Saiba mais sobre essa importante mudança e seus impactos no bolso do consumidor consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre essa importante mudança e seus impactos no bolso do consumidor consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: