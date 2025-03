Defasada e com superlotação, penitenciária de Florianópolis custou R$ 15 milhões em 2024 Dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais mostram também que cada detento custou R$ 3.393,69 aos cofres públicos catarinenses... ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 01h05 (Atualizado em 24/03/2025 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governo de Santa Catarina gastou, durante o ano de 2024, R$ 297.813.388,92 com a manutenção do sistema prisional. A Penitenciária de Florianópolis demandou maior investimento, tendo custado R$ 15.780.665,02 aos cofres públicos. Os dados fazem parte do painel Custo do Preso da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), vinculada ao MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

Para mais detalhes sobre os investimentos e a situação do sistema prisional, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Súmula da final do Catarinense: árbitro relata invasão e diz que abrirá B.O. contra Dal Pozzo

Agressões a torcedores: Chapecoense diz que Jimenéz está comprometido a ‘aprender com episódio’

Família de mãe enterrada com bebê errado é indenizada após troca de corpos em SC