Defesa Civil alerta para alto risco de alagamentos e enxurradas na Grande Florianópolis Segundo previsão da Defesa Civil estadual, alerta para esse tipo de ocorrência se mantém até o fim de semana ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 14h27 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h27 )

A Secretaria de Estado da Proteção Defesa Civil alerta para o risco, moderado a alto, de enxurradas e alagamentos na Grande Florianópolis no decorrer desta quarta-feira (29), em decorrêcia da chuva que atinge partes do estado. As principais áreas afetadas devem ser litorâneas, serranas e de encosta próximas.

