Defesa Civil alerta para calor intenso até sexta-feira em SC; termômetros podem superar 40°C A segunda-feira começou com temperaturas elevadas em Santa Catarina e calor intenso segue até o fim desta semana ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 04/03/2025 - 05h05 )

Segundo a Defesa Civil, até sexta-feira (7), as temperaturas máximas continuarão altas em Santa Catarina, especialmente no Oeste e no Litoral Sul, onde os termômetros podem atingir e, até mesmo, superar os 40°C.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as recomendações e alertas sobre o calor intenso!

