Defesa Civil alerta para chance de temporais e chuva intensa no Oeste de SC Defesa Civil alerta para chance de temporais e chuva intensa no Oeste de SC ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 20h30 (Atualizado em 06/11/2024 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Previsão do tempo

A Defesa Civil de SC divulgou um alerta meteorológico sobre as chuvas no Oeste do Estado. Conforme o aviso, a partir do início da noite desta quarta-feira (6) há condições para pancadas de chuva e temporais, que atingem principalmente as áreas de divisa com o RS.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre os riscos e orientações durante os temporais.

Leia Mais em ND Mais:

Florianópolis recebe competição que busca descobrir novos talentos do skate

FOTOS: Evento gratuito reúne comunidade em noite de concerto em Joinville

Maior peixe do mundo é do tamanho de um ônibus e vive na América do Sul