Defesa Civil alerta para mais chuvas após deslizamentos e quedas de árvores em Blumenau Uma residência foi atingida por deslizamentos de terra na madrugada desta sexta-feira (27) ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 23h15 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Defesa Civil de Blumenau segue em estado de atenção devido às chuvas que atingem o município desde a quinta-feira (26). Entre a noite de quinta e a manhã desta sexta-feira (27), foram registrados entre 60 e 80 milímetros de precipitação em diferentes bairros da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre os deslizamentos e as recomendações da Defesa Civil.

Leia Mais em ND Mais:

Guarda Municipal de Itapema terá porte de arma? Entenda o que muda

Homem ataca companheira e sogra com socos e ameaça incendiar casa em SC

Polícia apreende trio de adolescentes por morte de garoto desaparecido em SC