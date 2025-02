Defesa Civil alerta para risco de temporais e alagamentos durante a semana em SC; veja previsão O tempo será instável em Santa Catarina ao longo da semana, com temperaturas acima de 30°C e possibilidade de queda de granizo ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 27/01/2025 - 10h27 ) twitter

Santa Catarina corre risco de temporais, alagamentos e enxurradas a partir desta segunda-feira (27), segundo a Defesa Civil. A semana será marcada por dias típicos de verão, com calor intenso e pancadas de chuva.

