Defesa Civil alerta para temporais isolados em SC a partir de segunda-feira Chuva pode trazer raios, rajadas de vento e granizo nesta semana ND Mais|Do R7 06/04/2025 - 17h05 (Atualizado em 06/04/2025 - 17h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta, neste domingo (6), sobre o risco de temporais a partir desta semana no estado. Entre segunda (7) e terça-feira (8), o tempo volta a ficar instável e tem condições para chuva intensa e pontual em um curto período de tempo.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as recomendações e os detalhes do alerta.

Leia Mais em ND Mais:

Advogado da Grande Florianópolis conquista o título de Mister International 2025

Ossadas de mais de 150 pessoas são encontradas embaixo de campo de futebol

Whindersson Nunes anuncia retorno aos palcos após alta