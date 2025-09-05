Defesa Civil alerta para ventos de até 65 km/h e temporais em Santa Catarina Chuva deve se espalhar pelo estado ao longo desta quinta-feira (4); tempo seguirá instável no fim de semana ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 22h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 22h17 ) twitter

O avanço de uma frente fria deixa o tempo instável e com possibilidade de temporais isolados em Santa Catarina a partir desta quinta-feira (4). Segundo a Defesa Civil, há risco baixo a moderado para alagamentos, danos na rede elétrica e destelhamentos no estado.

