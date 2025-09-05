Logo R7.com
Defesa Civil alerta para ventos de até 65 km/h e temporais em Santa Catarina

Chuva deve se espalhar pelo estado ao longo desta quinta-feira (4); tempo seguirá instável no fim de semana

O avanço de uma frente fria deixa o tempo instável e com possibilidade de temporais isolados em Santa Catarina a partir desta quinta-feira (4). Segundo a Defesa Civil, há risco baixo a moderado para alagamentos, danos na rede elétrica e destelhamentos no estado.

