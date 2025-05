Defesa Civil classifica como tornado fenômeno que deixou 65 desalojados no Oeste de SC Palmitos registrou a passagem de um tornado na sexta-feira (9); o município decretou situação de emergência com 50 casas atingidas,... ND Mais|Do R7 11/05/2025 - 22h06 (Atualizado em 11/05/2025 - 22h06 ) twitter

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou que um tornado atingiu Palmitos, no Oeste do estado, por volta das 14h da sexta-feira (9). Por conta dos estragos, o município decretou situação de emergência no sábado (10). O tornado ocorre quando uma coluna de ar gira de forma violenta e toca o solo, conectada à base de uma nuvem de grande desenvolvimento vertical.

Para mais detalhes sobre este evento devastador, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

