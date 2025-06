Defesa Civil confirma microexplosão em cidade de SC com ventos de mais de 80 km/h A microexplosão atingiu o município de Descanso, no Extremo-Oeste do estado ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 24/06/2025 - 04h55 ) twitter

O município de Descanso, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, foi atingido por uma microexplosão na noite do domingo (22). O fenômeno foi confirmado pela Defesa Civil do Estado na tarde desta segunda-feira (23). Conforme o órgão, a microexplosão foi provocada pelo avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil, que desencadeou uma tempestade intensa com ventos que ultrapassaram os 80 km/h e deixaram rastro de destruição em diversas localidades da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os danos causados e as medidas de resposta.

