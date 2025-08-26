Defesa Civil de Rio do Sul não descarta possibilidade de enchente
A previsão é de que o tempo em Rio do Sul permaneça instável até quarta-feira (27); Defesa Civil monitora a situação
A Defesa Civil de Rio do Sul está monitorando a situação do Rio Itajaí-Açu e não descarta a possibilidade de enchente no município. A última medição, realizada às 9h45, aponta que o nível é de 5,52m, o que é considerado alerta. Conforme informações do coordenador da Defesa Civil de Rio do Sul, Marcos Holler, foram registrado até o momento 65 mm de chuva na cidade.
