Defesa Civil de Rio do Sul não descarta possibilidade de enchente A previsão é de que o tempo em Rio do Sul permaneça instável até quarta-feira (27); Defesa Civil monitora a situação ND Mais|Do R7 25/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 25/08/2025 - 22h38 )

A Defesa Civil de Rio do Sul está monitorando a situação do Rio Itajaí-Açu e não descarta a possibilidade de enchente no município. A última medição, realizada às 9h45, aponta que o nível é de 5,52m, o que é considerado alerta. Conforme informações do coordenador da Defesa Civil de Rio do Sul, Marcos Holler, foram registrado até o momento 65 mm de chuva na cidade.

