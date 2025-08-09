Defesa Civil emite alerta de ressaca com risco de alagamento em Florianópolis A Avenida da Saudade, o Centro-Sul e o Rio Tavares tem risco moderado de alagamento devido ao alerta de ressaca e mar agitado neste... ND Mais|Do R7 09/08/2025 - 09h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 09h37 ) twitter

ND Mais

A Defesa Civil de Florianópolis emitiu alerta para a previsão de mar agitado e ressaca na capital catarinense entre a sexta-feira (8) e o domingo (10). As condições podem provocar alagamentos em áreas costeiras da cidade, com risco moderado em regiões como Avenida da Saudade, Centro-Sul e Rio Tavares.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre os cuidados a serem tomados durante este fenômeno.

