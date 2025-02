Defesa Civil isola área atingida por incêndio no Centro de Blumenau por risco de explosão Incêndio começou na parte superior de uma loja e se alastrou para outros estabelecimentos na tarde desta quinta-feira (23) ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 22h06 (Atualizado em 23/01/2025 - 22h06 ) twitter

Um grande incêndio no Centro de Blumenau afetou lojas e deixou uma grande nuvem de fumaça na tarde desta quinta-feira (23). Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil atuam no combate às chamas na rua XV de Novembro.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

