Defesa Civil redobra atenção para enxurradas na Grande Florianópolis nesta terça; veja cidades Algumas áreas da região estão sob risco alto para alagamentos e enxurradas, especialmente nas partes próximas ao Litoral Norte, segundo... ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 18/03/2025 - 22h45 )

Os moradores de cidades da Grande Florianópolis devem estar atentos ao risco de alagamentos e enxurradas na noite desta terça-feira (18). Segundo a Defesa Civil, a região está sob alerta de fortes chuvas, com alguns pontos entre risco moderado e alto para ocorrências associadas ao alto volume de precipitações.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as medidas de segurança e as cidades em alerta!

