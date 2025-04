Defesa da indústria e fim da repressão: entenda a greve geral na Argentina contra governo Milei Protestos e paralisações tomam o país em resposta a medidas econômicas e sociais do presidente argentino; greve parou diversos setores... ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 05h25 (Atualizado em 11/04/2025 - 05h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com reivindicações contra a atuação e política do governo Milei, centrais sindicais deflagraram uma greve geral na Argentina. A mobilização começou na quarta-feira (9) com protestos em frente ao Congresso Nacional e esta quinta-feira (10) é marcada por uma paralisação de 24 horas de diversos setores.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes dessa mobilização e suas implicações para o futuro da Argentina.

Leia Mais em ND Mais:

Drogas e acúmulo lixo? Invasões em Balneário Camboriú são combatidas após denúncias

Cidade de SC confirma a quarta morte por chikungunya

VOTE: Você é a favor ou contra as caixas de som nas praias de Florianópolis?