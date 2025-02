Defesa do Avaí tem o melhor início de Catarinense nos últimos 15 anos Em seis partidas até o momento no Campeonato Catarinense, o Avaí tem a defesa menos vazada da competição ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 12h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 12h07 ) twitter

O ataque era o grande problema do Avaí no Campeonato Catarinense, mas no último jogo marcou três gols e deixou de ser o pior. Por outro lado, a equipe de Enderson Moreira tem a defesa mais sólida da competição e a melhor na história dos últimos 15 anos do clube no Estadual.

Para mais detalhes sobre a performance do Avaí e o que esperar do próximo jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

