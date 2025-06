‘Deficitário’, MP cobra transporte adequado para alunos da Apae no Norte de SC A investigação em Garuva foi aberta após constatação de barreiras no acesso aos serviços da entidade ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 03/06/2025 - 17h56 ) twitter

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) instaurou um inquérito civil para apurar falhas no transporte de pessoas atendidas pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Garuva, no Norte do estado. A investigação foi aberta após constatação de barreiras no acesso aos serviços de educação, assistência social e saúde oferecidos pela entidade.

