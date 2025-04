‘Degrau na pista’: obras em ruas importantes de Blumenau dependem de vistoria para conclusão Revitalização das ruas 2 de Setembro e Das Missões compreende mais de 5 quilômetros e ligam região norte e central da cidade ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 09h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atenção! Degrau na pista. A placa colocada ao longo das ruas das Missões e 2 de Setembro, em Blumenau, chama atenção dos motoristas. Quem precisa transitar frequentemente pelo local, consegue perceber que parte do asfalto ainda não foi concluído.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as informações sobre as obras em Blumenau!

Leia Mais em ND Mais:

Chuvas aliviam estiagem no Oeste de SC e animam produtores

Túnel do Morro dos Cavalos: o que ainda trava a obra na BR-101 em SC?

Quais são as cidades-irmãs de Joinville espalhadas pelo mundo?