'Dei uns tiros': vizinho é indiciado suspeito de alvejar cachorro que estava latindo em SC Animal foi atingido por tiro de arma de pressão em Joinville; atualmente, o cão apresenta dificuldade de locomoção ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 07/03/2025 - 23h25 )

Um cachorro ficou gravemente ferido após ser atingido com tiros de arma de pressão em Joinville, no Norte catarinense. O suposto autor dos alvos, e vizinho da família dona do animal, foi indiciado pela Polícia Civil por crime de maus-tratos. Em áudio recuperado pela investigação, o homem dispara: “esse cachorro do car****, latindo ali, enchendo o sa**.”

