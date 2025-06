Demissões em multinacional preocupam, mas sindicato acredita na força do setor cerâmico em SC Dexco anunciou cortes nas unidades de Criciúma e Urussanga; setor emprega cerca de 4 mil trabalhadores na região Sul ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h17 ) twitter

ND Mais

O anúncio de demissões em massa na Dexco aumentou o debate sobre o setor cerâmico. A preocupação em torno do tema atinge o Sindicato dos Trabalhadores Ceramistas de Criciúma e Região, que lamenta os desligamentos previstos nas unidades de Criciúma e Urussanga da multinacional, mas que ainda acredita no futuro deste segmento da indústria.

Para saber mais sobre a situação do setor cerâmico e as perspectivas do sindicato, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

