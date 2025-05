Demolição de prédio muda trânsito em Blumenau no fim de semana; local dará lugar a rotatória Serviço será feito no cruzamento das ruas Benjamin Constant, Norberto Seara Heusi e José Deeke ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 05h39 (Atualizado em 01/05/2025 - 05h39 ) twitter

Neste sábado e domingo, dias 3 e 4, a Secretaria de Manutenção e Conservação Urbana vai fazer a demolição de um prédio, no bairro Escola Agrícola, em Blumenau. O serviço será feito no cruzamento das ruas Benjamin Constant, Norberto Seara Heusi e José Deeke. Conforme a Prefeitura, o local dará lugar a uma nova rotatória. As atividades terão início às 7h nos dois dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as mudanças no trânsito!

