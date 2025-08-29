Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Demolições em Balneário Camboriú abrem caminho para nova avenida

Nesta etapa, quatro casas são demolidas para dar lugar a avenida Prefeito Meirinho, mais uma ligação entre Balneário Camboriú e Camboriú...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Balneário Camboriú iniciou, nesta semana, uma série de demolições de casas que darão lugar a uma nova avenida – a Prefeito Meirinho, no bairro dos Municípios. As residências indenizadas estão localizadas entre as ruas Concórdia e Canelinha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a nova avenida!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.