Demolições em Balneário Camboriú abrem caminho para nova avenida Nesta etapa, quatro casas são demolidas para dar lugar a avenida Prefeito Meirinho, mais uma ligação entre Balneário Camboriú e Camboriú... ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 02h57 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h57 )

Balneário Camboriú iniciou, nesta semana, uma série de demolições de casas que darão lugar a uma nova avenida – a Prefeito Meirinho, no bairro dos Municípios. As residências indenizadas estão localizadas entre as ruas Concórdia e Canelinha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a nova avenida!

