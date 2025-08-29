Demolições em Balneário Camboriú abrem caminho para nova avenida
Nesta etapa, quatro casas são demolidas para dar lugar a avenida Prefeito Meirinho, mais uma ligação entre Balneário Camboriú e Camboriú...
Balneário Camboriú iniciou, nesta semana, uma série de demolições de casas que darão lugar a uma nova avenida – a Prefeito Meirinho, no bairro dos Municípios. As residências indenizadas estão localizadas entre as ruas Concórdia e Canelinha.
