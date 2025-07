Dentista morto em cela em SC: TRT vê ‘circunstâncias graves’ e promete acompanhar caso Cezar Maurício Ferreira era servidor federal e sofreu um possível mal súbito enquanto dirigia, envolvendo-se em um acidente de trânsito... ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 04h57 (Atualizado em 23/07/2025 - 04h57 ) twitter

O TRT-SC(Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região) lamentou, nesta terça-feira (22), a ocorrência envolvendo o servidor federal e dentista morto em cela, Cezar Maurício Ferreira. Ele teria sofrido um mal súbito, que foi confundido com sinais de embriaguez. “O TRT-SC considera graves e preocupantes as circunstâncias da morte de seu servidor”, diz trecho do documento, assinado pelo desembargador-presidente do TRT-SC, Amarildo Carlos de Lima.

Para mais detalhes sobre este caso que levanta questões sérias sobre a segurança pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

