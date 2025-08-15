Dentista morto em cela: investigação conclui que policiais não são culpados por morte de Cezar Cezar Maurício Ferreira morreu por arritmia cardíaca em uma cela no Plantão da Polícia Civil, após ser preso por embriaguez ao volante... ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 21h38 ) twitter

Os policiais que participaram da abordagem e prisão do dentista e servidor público Cezar Maurício Ferreira não vão responder criminalmente pelo caso após a investigação concluir, na quarta-feira (13), que eles não cometeram negligência. O dentista foi preso por dirigir embriagado — apesar de laudo não apontar álcool no sangue — e morreu por arritmia cardíaca em uma cela do Plantão da Polícia Civil, em São José, na Grande Florianópolis.

Para saber mais sobre os detalhes dessa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

