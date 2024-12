Dentro do avião: homem é preso por suspeita de estupro de adolescente em voo para Belém O empresário Felippe Rodrigues Batista foi preso ainda dentro da aeronave; suspeito de estupro de adolescente em voo vinha de São Paulo... ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 22h50 (Atualizado em 04/12/2024 - 22h50 ) twitter

O empresário Felippe Rodrigues Batista foi preso por suspeita de estupro de adolescente em voo da companhia aérea Azul. A aeronave saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com destino a Belém do Pará, na madrugada de segunda-feira (2).

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

