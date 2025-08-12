Denúncia em SC aponta viagem a parque de diversões como parte de esquema de compra de votos
Prefeito e vice eleitos em Lauro Müller, no Sul do estado, são suspeitos de corrupção nas eleições em 2024; advogado informou que a...
O prefeito de Lauro Müller, Valdir Fontanella (PP), o vice, Acione Andrade Izidoro (PL), além de mais 14 pessoas, foram denunciados pelo MPE (Ministério Público Eleitoral) por suspeita de fazer parte de um esquema de compra de votos nas eleições de 2024.
