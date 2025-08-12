Denúncia em SC aponta viagem a parque de diversões como parte de esquema de compra de votos Prefeito e vice eleitos em Lauro Müller, no Sul do estado, são suspeitos de corrupção nas eleições em 2024; advogado informou que a... ND Mais|Do R7 11/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 23h18 ) twitter

O prefeito de Lauro Müller, Valdir Fontanella (PP), o vice, Acione Andrade Izidoro (PL), além de mais 14 pessoas, foram denunciados pelo MPE (Ministério Público Eleitoral) por suspeita de fazer parte de um esquema de compra de votos nas eleições de 2024.

Para saber mais sobre os detalhes dessa denúncia e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

