Denúncia leva polícia a desmanche de veículos em autopeças de SC

Uma denúncia levou a 1ª Delegacia de Polícia de Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, a identificar um desmanche de veículos em um espaço que funcionava, também, como uma autopeças. A responsável pelo local, uma mulher, foi encaminhada à Central de Flagrantes. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Lucas Fernandes, as ações policiais tiveram início após uma denúncia a respeito de um carro que estaria sendo desmanchado no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação policial.

