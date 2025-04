Denunciada por sonegar R$ 96 mi, Schumann diz que ‘priorizou manter lojas e preservar empregos’ Com recuperação judicial em curso, empresa admite fase difícil e afirma comprometimento com a transparência ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 08h45 (Atualizado em 11/04/2025 - 08h45 ) twitter

A rede de lojas Schumann, com sede em Santa Catarina, reconheceu que enfrentou um “período crítico” entre 2020 e 2024, após vir a público a denúncia do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) contra o empresário André Leonardo Schumann. Ele foi acusado de deixar de recolher mais de R$ 96 milhões em ICMS no período. A denúncia foi recebida pela Justiça na última quinta-feira (8).

