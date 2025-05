Depois de 6 anos, Joinville tem nova ‘rua mais perigosa’ em 2025; veja ranking Rua Monsenhor Gercino liderava o número de acidentes desde 2019 ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 19h56 ) twitter

Pela primeira vez em seis anos, a rua Dona Francisca assume o topo do ranking de vias com mais acidentes em Joinville, até o momento. Segundo dados dos Bombeiros Voluntários, a via ultrapassou a tradicional líder, rua Monsenhor Gercino, e já soma 52 ocorrências registradas em 2025.

Para mais detalhes sobre essa mudança no trânsito de Joinville, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

