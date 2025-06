Depois de Superliga pelo Guarulhos, experiente líbero reforça Joinville Vôlei na temporada Em reformulação, Joinville Vôlei anuncia terceiro reforço para a temporada 2025/2026 ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h17 ) twitter

Depois de terminar a Superliga na sexta colocação, o Joinville Vôlei tem uma grande reformulação para a temporada 2025/2026 e anunciou o terceiro reforço para o ano. O líbero Gianzinho reforça o time comandado pelo técnico Rubinho. Os dois, inclusive, se conhecem muito bem e trabalharam juntos por 12 anos.

