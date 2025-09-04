Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Depressão e luto: artesã supera doença transformando fotos em cachorros de crochê em Blumenau

Os cachorros de crochê hiperrealistas são uma das opções disponíveis para encomenda

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Os cachorros de crochê realistas viraram desejo em Blumenau, depois que Débora Maria Cenci, 39, divulgou o trabalho nas redes sociais. Após superar a depressão, entre linhas e novelos de lã, a artesã encontrou uma nova forma de viver.

Saiba mais sobre a inspiradora história de Débora e como ela transforma dor em arte, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.