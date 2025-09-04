Depressão e luto: artesã supera doença transformando fotos em cachorros de crochê em Blumenau Os cachorros de crochê hiperrealistas são uma das opções disponíveis para encomenda ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 20h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h17 ) twitter

Os cachorros de crochê realistas viraram desejo em Blumenau, depois que Débora Maria Cenci, 39, divulgou o trabalho nas redes sociais. Após superar a depressão, entre linhas e novelos de lã, a artesã encontrou uma nova forma de viver.

Saiba mais sobre a inspiradora história de Débora e como ela transforma dor em arte

