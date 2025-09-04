Depressão e luto: artesã supera doença transformando fotos em cachorros de crochê em Blumenau
Os cachorros de crochê hiperrealistas são uma das opções disponíveis para encomenda
Os cachorros de crochê realistas viraram desejo em Blumenau, depois que Débora Maria Cenci, 39, divulgou o trabalho nas redes sociais. Após superar a depressão, entre linhas e novelos de lã, a artesã encontrou uma nova forma de viver.
