Deputada de SP quer mudar regras para pais divorciados no Imposto de Renda Atualmente, despesas como saúde e educação só podem ser deduzidas por um dos pais divorciados, o que coloca o filho como dependente... ND Mais|Do R7 21/05/2025 - 09h37 (Atualizado em 21/05/2025 - 09h37 )

A deputada federal por São Paulo Rosana Valle (PL) quer mudar regras para pais divorciados no IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) permitindo que os dois genitores possam inserir o mesmo dependente na declaração, o que é vedado atualmente. Para isso, a parlamentar protocolou projeto de lei na Câmara Federal.

