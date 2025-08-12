Deputado de SC apresenta proposta para reduzir juros do Pronampe
Projeto de Luiz Fernando Vampiro busca retomar essência do programa criado para salvar negócios na pandemia
O deputado federal catarinense, Luiz Fernando Vampiro (MDB), protocolou um projeto de lei para alterar os cálculos de juros do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). A ideia é devolver a finalidade original do programa, que foi a salvação de micro e pequenas empresas durante a pandemia da Covid-19, mas virou armadilha para os empreendedores em função da disparada da taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa proposta!
