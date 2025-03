Deputado de SC repete gesto de Nikolas Ferreira para criticar cotas trans nas universidades O deputado estadual repetiu o gesto feito pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em 2023, e vestiu uma peruca durante discurso... ND Mais|Do R7 25/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 25/03/2025 - 22h25 ) twitter

O deputado estadual Alex Brasil (PL) usou a tribuna da Assembleia Legislativa para criticar as vagas nas cotas destinadas para pessoas trans nos cursos das universidades públicas em Santa Catarina. O parlamentar repetiu o gesto feito pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em 2023, e vestiu uma peruca durante discurso.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações do deputado, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

