Deputado derruba parecer de colega do PL e proibição de nudismo volta à pauta em SC Relator do projeto na CCJ, o deputado Alex Brasil (PL) se baseou em uma decisão do STF de 1994 que define a proibição de nudismo como...

ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share