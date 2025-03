Deputado estadual do MDB diz que não concorrerá à reeleição e aponta sucessor Em evento de prestação de contas do mandato em São Ludgero, deputado estadual Volnei Weber (MDB) afirmou que não buscará mais um mandato... ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Volnei Weber (MDB) afirmou a lideranças políticas e apoiadores em São Ludgero que não vai concorrer à reeleição em 2026. O emedebista reuniu cerca de mil pessoas no último sábado para um evento de prestação de contas que reuniu lideranças do Sul do Estado e da Grande Florianópolis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes dessa importante decisão política!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Sem habilitação e com carro roubado, jovem causa dois acidentes e foge em SC

Homem mata mulher e leva aliança até posto de combustível para confessar crime, em SC

Rio do Sul terá agenda especial para comemorar aniversário de 94 anos