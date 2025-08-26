Deputado que sofreu infarto permanece internado após cirurgia de emergência em Joinville
Ele passou por uma angioplastia na manhã de sábado (23); conforme informou, segue em observação mas deverá ir para casa nesta terça...
Após passar mal durante sua participação em eventos na região de Joinville, o deputado estadual de Santa Catarina, Sargento Lima (PL) permanece internado no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, nesta segunda-feira (25). Segundo o próprio deputado, ele sofreu um infarto e descobriu que tinha duas artérias comprometidas, uma totalmente obstruída e outra com 70% de bloqueio. “Fui submetido a um cateterismo, e me encontro bem, graças a Deus e a equipe da UPA de São Francisco do Sul e ao nosso Hospital Regional de Joinville”, compartilhou.
