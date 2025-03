Deputado Renan Jordy dá soco em assessor em camarote no Carnaval Assessor teria pedido para que o deputado largasse o copo de uísque, mas Renan Jordy se negou e teria começado a brigar ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h26 ) twitter

O deputado estadual Renan Jordy (PL), irmão do deputado federal Carlos Jordy, deu um soco em um assessor quando saía de um camarote da Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (3). O homem teria pedido ao parlamentar para que ele abandonasse o copo de uísque antes de embarcar em uma van de autoridades.

