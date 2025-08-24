Deputado Sargento Lima passa por cirurgia após mal-estar em eventos no Norte de SC
Parlamentar catarinense precisou cancelar agenda política em Massaranduba após sentir mal-estar na sexta-feira (22)
O deputado estadual de Santa Catarina, Sargento Lima (PL), cancelou sua agenda política após passar mal no fim da tarde de sexta-feira (22). Ele se sentiu mal durante eventos na região de Joinville, mas manteve os compromissos. Ao fim da tarde, em São João do Itaperiú, ele voltou a sentir o mal-estar.
O deputado estadual de Santa Catarina, Sargento Lima (PL), cancelou sua agenda política após passar mal no fim da tarde de sexta-feira (22). Ele se sentiu mal durante eventos na região de Joinville, mas manteve os compromissos. Ao fim da tarde, em São João do Itaperiú, ele voltou a sentir o mal-estar.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a recuperação do deputado.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a recuperação do deputado.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: