Deputado Sargento Lima passa por cirurgia após mal-estar em eventos no Norte de SC

O deputado estadual de Santa Catarina, Sargento Lima (PL), cancelou sua agenda política após passar mal no fim da tarde de sexta-feira (22). Ele se sentiu mal durante eventos na região de Joinville, mas manteve os compromissos. Ao fim da tarde, em São João do Itaperiú, ele voltou a sentir o mal-estar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a recuperação do deputado.

