Deputado Sargento Lima passa por cirurgia após mal-estar em eventos no Norte de SC

Parlamentar catarinense precisou cancelar agenda política em Massaranduba após sentir mal-estar na sexta-feira (22)

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O deputado estadual de Santa Catarina, Sargento Lima (PL), cancelou sua agenda política após passar mal no fim da tarde de sexta-feira (22). Ele se sentiu mal durante eventos na região de Joinville, mas manteve os compromissos. Ao fim da tarde, em São João do Itaperiú, ele voltou a sentir o mal-estar.

