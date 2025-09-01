Deputado Sargento Lima tem melhora no quadro de saúde em Joinville após internações Após duas internações em menos de uma semana, o deputado estadual Sargento Lima (PL) deve deixar a UTI do Hospital Dona Helena ND Mais|Do R7 01/09/2025 - 00h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 00h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Após duas internações em menos de uma semana, o deputado estadual Sargento Lima (PL) teve melhora no quadro de saúde e deve deixar a UTI do Hospital Dona Helena, em Joinville, no Norte catarinense, neste domingo (31).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes sobre a recuperação do deputado.

Leia Mais em ND Mais:

Sul do Brasil pode ter rajadas de até 80 km/h com formação de ciclone na Argentina

Crianças são resgatadas em SC de casa sem comida, com sujeira e risco estrutural

Exposição mostra a ilha que Aldo Nunes não deixou morrer e eternizou em 4 mil obras