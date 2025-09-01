Deputado Sargento Lima tem melhora no quadro de saúde em Joinville após internações
Após duas internações em menos de uma semana, o deputado estadual Sargento Lima (PL) deve deixar a UTI do Hospital Dona Helena
Após duas internações em menos de uma semana, o deputado estadual Sargento Lima (PL) teve melhora no quadro de saúde e deve deixar a UTI do Hospital Dona Helena, em Joinville, no Norte catarinense, neste domingo (31).
Após duas internações em menos de uma semana, o deputado estadual Sargento Lima (PL) teve melhora no quadro de saúde e deve deixar a UTI do Hospital Dona Helena, em Joinville, no Norte catarinense, neste domingo (31).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes sobre a recuperação do deputado.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes sobre a recuperação do deputado.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: