Deputado Sargento Lima volta à UTI em Joinville após alta hospitalar Parlamentar foi hospitalizado novamente após quadro de pneumonia e está sob monitoramento intensivo ND Mais|Do R7 30/08/2025 - 03h36 (Atualizado em 30/08/2025 - 03h36 )

O deputado estadual Sargento Lima (PL) voltou a ser internado na noite de quinta-feira (29) após apresentar febre alta durante recuperação em casa. Segundo a assessoria, o parlamentar foi diagnosticado com pneumonia e está na UTI do Hospital Dona Helena em Joinville, no Norte de Santa Catarina, onde deve permanecer por 48 horas em observação e recebendo antibióticos.

