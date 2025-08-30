Deputado Sargento Lima volta à UTI em Joinville após alta hospitalar
Parlamentar foi hospitalizado novamente após quadro de pneumonia e está sob monitoramento intensivo
O deputado estadual Sargento Lima (PL) voltou a ser internado na noite de quinta-feira (29) após apresentar febre alta durante recuperação em casa. Segundo a assessoria, o parlamentar foi diagnosticado com pneumonia e está na UTI do Hospital Dona Helena em Joinville, no Norte de Santa Catarina, onde deve permanecer por 48 horas em observação e recebendo antibióticos.
O deputado estadual Sargento Lima (PL) voltou a ser internado na noite de quinta-feira (29) após apresentar febre alta durante recuperação em casa. Segundo a assessoria, o parlamentar foi diagnosticado com pneumonia e está na UTI do Hospital Dona Helena em Joinville, no Norte de Santa Catarina, onde deve permanecer por 48 horas em observação e recebendo antibióticos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a saúde do deputado.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a saúde do deputado.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: