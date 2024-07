Deputado Zé Trovão investe em nova residência após vitória eleitoral O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) está de mudança. Isso porque ele comprou uma nova casa em Joinville, no Norte de Santa Catarina... ND Mais|Do R7 23/07/2024 - 18h14 (Atualizado em 23/07/2024 - 18h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) está de mudança. Isso porque ele comprou uma nova casa em Joinville, no Norte de Santa Catarina, pela bagatela de R$ 1,5 milhão no início do mês de julho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Deputado Zé Trovão compra casa de R$ 1,5 mi em Joinville e quatro carros após vencer eleição

• VÍDEO! Lenda do rock, Ozzy Osbourne lança nova camisa do Aston Villa

• VÍDEO: Caminhão capota e mata trabalhadores na SC-108