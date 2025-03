Deputados de SC tiveram custos de até R$ 340 mil por mês em 2024; veja ranking por parlamentar Levantamento mostra a média de gastos totais dos parlamentares catarinenses; mandato mais caro chega a custar mais de quatro vezes... ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 09h26 ) twitter

Os custos mensais de um deputado federal catarinense podem chegar aos R$ 340 mil. É o que mostra o levantamento do Núcleo de Dados do Grupo ND, que mostra os valores totais gastos com equipes de gabinete, viagens oficiais, remuneração, auxílio-moradia e a cota parlamentar dos deputados de Santa Catarina em 2024.

Para saber mais sobre os gastos dos deputados e conferir o ranking completo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

