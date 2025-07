Deputados pedem urgência do governo na instalação de câmeras em escolas de SC: ‘Risco concreto’ Parlamentares alegam que as instituições de ensino de SC estão sem vigilância eletrônica desde outubro de 2023 e cobram cumprimento... ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 04h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 04h57 ) twitter

Deputados da Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) cobraram do governo do estado, em sessão ordinária na última quarta-feira (9), o cumprimento da Lei 18.643/2023. Aprovada em 2023, a lei trata da instalação de câmeras em escolas catarinenses. Os parlamentares alegam que as escolas estaduais estão sem vigilância eletrônica desde outubro de 2023 e solicitaram informações à SED (Secretaria de Estado da Educação).

Para entender melhor a situação e as implicações para a segurança nas escolas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

