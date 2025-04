‘Derrocada’ do dólar prossegue e moeda fecha, mais uma vez, em queda nesta segunda-feira (28/4) Moeda norte-americana fecha em queda pelo 7º dia consecutivo em meio às tensões entre EUA e China; presidente do Banco Central diz... ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 06h20 (Atualizado em 29/04/2025 - 06h20 ) twitter

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta segunda-feira (28), conforme o Banco Central do Brasil, atingindo R$ 5,65. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,66.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender mais sobre a queda do dólar e suas implicações no mercado.

