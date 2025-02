Derrota para a Chapecoense deixa Figueirense com a pior defesa do Estadual Figueirense sofreu 12 gols até aqui no Catarinense, mesmo número do Concórdia; fragilidade defensiva preocupa ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 14/02/2025 - 17h07 ) twitter

A derrota por 4 a 2 para a Chapecoense trouxe uma série de impactos negativos para o Figueirense. O primeiro deles foi deixar o clube com a pior defesa do Estadual ao lado do Concórdia com 12 gols sofridos.

Para mais detalhes sobre a situação do Figueirense e os desafios enfrentados pela equipe, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

