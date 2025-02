Desafio Internacional de Motonáutica reúne pilotos de cinco países em Chapecó Duas provas de motonáutica devem agitar o Distrito de Goio-Ên no início de fevereiro ND Mais|Do R7 18/01/2025 - 10h06 (Atualizado em 18/01/2025 - 10h06 ) twitter

O Desafio Internacional de Motonáutica deve movimentar as águas do Rio Uruguai no início de fevereiro em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Além de pilotos brasileiros, competidores de Porto Rico, México, Argentina e Bélgica devem marcar presença no evento.

